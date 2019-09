Italia Femminile, quattro le giallorosse convocate. Debutto per Greggi – FOTO

C’è ancora tanta Roma Femminile nelle convocazioni del ct Bertolini in vista delle sfide dell’Italia contro Malta e Bosnia, valevoli per le qualificazioni all’Europeo del 2021. Da segnalare la prima chiamata assoluta per Sofia Greggi, partita benissimo con la Roma di Bavagnoli in questo avvio di campionato. Conferme invece per Giugliano, Serturini – autrice di un grande gol nella trasferta di Firenze – e per la capitana romanista Bartoli. Le azzurre faranno prima visita a Malta venerdì 4 ottobre poi il martedì dopo torneranno in Italia, precisamente al Renzo Barbera di Palermo, dove affronteranno il match conte le bosniache.