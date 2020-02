Italia Femminile, Giugliano e Bartoli convocate per l’Algarve Cup – FOTO

Tempo di tornare a vestire l’azzurro anche per le calciatrici della Roma Femminile. Capitan Bartoli e Manuela Giugliano sono state infatti convocate dal ct Milena Bertolini per il prossimo impegno dell’Italia nell’Algarve Cup, torneo riservato alle rappresentative femminili. La Nazionale italiana volerà in Portogallo e debutterà nella competizione proprio contro le padrone di casa il prossimo 4 marzo. Sarà questo un ottimo banco di prova per le azzurre per preparare al meglio quelle che saranno le sfide decisive contro Israele e Bosnia (10 e 14 aprile) in ottica qualificazione a Euro2021.