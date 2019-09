Italia Femminile, Bertolini: “Avrei voluto Greggi quando allenavo il Brescia”

Dopo la prima convocazione della Nazionale maggiore femminile, Giada Greggi è sulla bocca di tutti. Oggi Milena Bertolini, c.t. delle azzurre, ha parlato anche della centrocampista della Roma: “È una giocatrice che seguivo da un po’: quando allenavo il Brescia avrei voluto portarla in squadra. Aveva 16 anni e già aveva esordito in Serie A. È giovane ma ha tanta esperienza, in più ha qualità, dinamicità e talento. Giada è una ragazza di talento, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili e nelle prime due partite di campionato ha fatto bene”.