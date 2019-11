La sosta per le Nazionali non impegna solo le squadre della Serie A maschile, ma anche di quelle femminili. L’Italia della ct Milena Bertolini oggi ha affrontato e battuto Malta per 5-0 nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Le reti tportano le firme di Cernoia (doppietta), Sabatino, e delle giallorosse Greggi e Giugliano. Quest’ultima è stata anche espulsa al minuto 71. È durata 45 minuti, invece, la gara di Elisa Bartoli