Italia Femminile: Bartoli, Giugliano e Greggi convocate per le sfide contro Georgia e Malta

Elisa Bartoli, Manuela Giugliano e Giada Greggi tornano in Nazionale. Pochi minuti fa il commissario tecnico delle azzurre Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per le gare della sua Italia Femminile contro Georgia e Malta, valide per la qualificazione ai prossimi Europei del 2021, e nella lista ci sono anche le tre calciatrici della Roma Femminile. L’8 e il 12 novembre le azzurre scenderanno in campo a Benevento e Castel di Sangro per allungare la striscia di quattro successi consecutivi.