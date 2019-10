L’Italia Femminile di Milena Bertolini torna in campo per affrontare la Bosnia in occasione della quarta giornata del Girone B delle qualificazioni agli Europei femminili del 2021. Le azzurre arrivano alla sfida del Renzo Barbera a punteggio pieno, a quota 9 punti, prime del girone insieme alla Danimarca. In campo dal 1′ due giallorosse: Bartoli e Giugliano titolari, mentre partono dalla panchina sia Greggi che Serturini.