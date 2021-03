“Mi chiamo Francesco Totti” ancora protagonista: il docufilm premiato con il Nastro d’Argento

Continua lo straordinario riscontro per “Mi chiamo Francesco Totti”, il docufilm di Alex Infascelli che ripercorre le tappe salienti della carriera dell’ex Capitano giallorosso. La pellicola ha infatti vinto il Nastro d’Argento: è stata premiata come miglior documentario del 2021 nella categoria di riferimento “Cinema del reale”. Lo stesso premio è andato anche a Totti come Personaggio dell’anno.

Il film, uscito in tutti i cinema lo scorso 19 ottobre, ha avuto un grandissimo successo sia tra gli appassionati e i tifosi della Roma che per quanto riguarda la critica. Un riscontro strepitoso che, prima della chiusura delle sale causa Covid-19, aveva convinto la produzione a prolungare la sua permanenza nei vari palinsesti.