Inter, Thuram: “Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Continuiamo a lavorare”

Quanto è stato importante andare in nazionale? "Andando dopo la partita di Firenze era la cosa migliore che potesse succedere per tornare carico ed è quello che ho provato a fare".

Le è mancato Lautaro? "Sì, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi per la squadra. Sia io sia la squadra abbiamo un rapporto particolare con Lauti, è il nostro capitano e ci dà sempre l'esempio nei momenti più difficili. Oggi lo ha fatto dopo un minuto di gioco, siamo contenti di averlo con noi".