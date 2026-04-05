Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:
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Inter, Thuram: “Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Continuiamo a lavorare”
È questa la vittoria più importante della stagione? "No, abbiamo vinto tante partite fondamentali. Oggi dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. Per il morale fa bene vincere in questo modo davanti ai tifosi, dobbiamo continuare a lavorare".
Ti mancava il gol. "Sì un attaccante deve segnare, un numero 9 dell'Inter non può rimanere tre mesi senza fare gol. Provo ad aiutare la squadra come posso e spero di farlo con i gol da qui in avanti".
Quanto è stato importante andare in nazionale? "Andando dopo la partita di Firenze era la cosa migliore che potesse succedere per tornare carico ed è quello che ho provato a fare".
THURAM A DAZN
Le è mancato Lautaro? "Sì, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi per la squadra. Sia io sia la squadra abbiamo un rapporto particolare con Lauti, è il nostro capitano e ci dà sempre l'esempio nei momenti più difficili. Oggi lo ha fatto dopo un minuto di gioco, siamo contenti di averlo con noi".
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