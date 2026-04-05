Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Inter, Thuram: “Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Continuiamo a lavorare”

news as roma

Inter, Thuram: “Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Continuiamo a lavorare”

Inter, Thuram: “Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Continuiamo a lavorare” - immagine 1
Le sue parole: "La vittoria più importante della stagione? No, abbiamo vinto tante partite fondamentali"
Redazione

Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

È questa la vittoria più importante della stagione? "No, abbiamo vinto tante partite fondamentali. Oggi dovevamo vincere e l'abbiamo fatto. Per il morale fa bene vincere in questo modo davanti ai tifosi, dobbiamo continuare a lavorare".

Ti mancava il gol. "Sì un attaccante deve segnare, un numero 9 dell'Inter non può rimanere tre mesi senza fare gol. Provo ad aiutare la squadra come posso e spero di farlo con i gol da qui in avanti".

Quanto è stato importante andare in nazionale? "Andando dopo la partita di Firenze era la cosa migliore che potesse succedere per tornare carico ed è quello che ho provato a fare".

THURAM A DAZN

Le è mancato Lautaro? "Sì, ma anche Pio e Bonny sono importantissimi per la squadra. Sia io sia la squadra abbiamo un rapporto particolare con Lauti, è il nostro capitano e ci dà sempre l'esempio nei momenti più difficili. Oggi lo ha fatto dopo un minuto di gioco, siamo contenti di averlo con noi".

Leggi anche
Dumfries: “Partita molto bella da parte nostra. Questa è la strada giusta”
Cori contro e decima sconfitta di fila contro l’Inter: la notte amara di Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA