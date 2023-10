Inter-Roma, San Siro è sold out. In tribuna ci sarà Spalletti

Saranno oltre 75.000 gli spettatori che assisteranno al match. Fischio d'inizio alle ore 18

Redazione

Tutto esaurito San Siro per il match clou didomani tra Inter e Roma (ore 18 il fischio d'inizio), come riporta Gazzetta.it. Il sold out sarà globale perché anche il terzo anello blu, quello destinato ai sostenitori giallorossi, è completamente pieno. Al Meazza, dunque, ci saranno oltre 75.000 spettatori, come successo nel derby. Sarà il sesto match, su sei, di Serie A con oltre 70.000 presenze per il club di viale della Liberazione che si conferma quello con la media spettatori più alta.

É atteso anche il c.t. Spalletti che guarderà i molti azzurrabili in vista delle due gare di novembre, decisive per la qualificazione ai prossimi Europei. Il tecnico della Nazionale è un ex di entrambe le squadre.

