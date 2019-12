Al 76′ di Inter–Roma, Gianluca Mancini rischia su Lautaro Martinez durante un disimpegno in fase difensiva. Il giallorosso strattona l’attaccante argentino e Calvarese fischia fallo. Cartellino giallo per il romanista. Mancini aveva già collezionato, dopo l’espulsione di Bologna, 4 ammonizioni: scatta la squalifica che non permetterà al numero 23 di partecipare alla partita contro la Spal di domenica 12 dicembre.