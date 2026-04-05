Big match pasquale tra Inter e Roma che si affrontano a San Siro per la 31esima giornata di Serie A. Giallorossi a caccia del primo successo stagionale contro una big che gli consentirebbe di raggiungere il Como al quarto posto (in attesa che giochino Como e Juventus). Assenze pesanti per Gasperini che non avrà con sé Wesley - oltre a Koné, Dybala, Dovbyk, Ferguson - ma che recupera Mati Soulé dal primo minuto, al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce ci sono Rensch e Celik, al centro Cristante e Pisilli.
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forzaroma news as roma Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Chivu e Gasperini
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Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Chivu e Gasperini
Torna titolare Soulé. Al posto di Wesley c'è Rensch
Inter-Roma, le formazioni ufficiali:—
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Martinez Jo., Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Diouf, Mkhitaryan, Pio Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
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