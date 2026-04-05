Inter-Roma, le formazioni ufficiali di Chivu e Gasperini

Big match pasquale tra Inter e Roma che si affrontano a San Siro per la 31esima giornata di Serie A. Giallorossi a caccia del primo successo stagionale contro una big che gli consentirebbe di raggiungere il Como al quarto posto (in attesa che giochino Como e Juventus). Assenze pesanti per Gasperini che non avrà con sé Wesley - oltre a Koné, Dybala, Dovbyk, Ferguson - ma che recupera Mati Soulé dal primo minuto, al fianco di Pellegrini e alle spalle di Malen. Terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce ci sono Rensch e Celik, al centro Cristante e Pisilli.