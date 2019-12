Justin Kluivert, per colpa dell’infortunio rimediato contro il Verona domenica scorsa, non ha potuto partecipare alla trasferta di Milano insieme alla squadra di Fonseca. Nonostante la sua assenza ha voluto comunque far sentire il suo supporto agli undici giallorossi scesi in campo attraverso un video su Instagram. L’esterno olandese tifa dal divano di casa in perfetto stile romano “Daje raga”.