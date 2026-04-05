Inter-Roma, infortunio Mancini: problema all’adduttore. Gasp in ansia

Prima la gioia, poi il dolore. Il primo di tempo di Mancini (e della Roma), è stato un rollercoaster di emozioni. I giallorossi sono partiti male, poi hanno preso ritmo e hanno trovato il pareggio grazie ad un colpo di testa del difensore giallorosso. Poi, poco dopo il gol, iniziano ad arrivare i primi problemi: Mancini dopo uno scontro con Thuram, sente dolore. Continua a giocare fino al doppio fischio dell'arbitro. Ma a fine primo tempo è costretto ad abdicare: problema all'adduttore destro. Domani ci saranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Sicuramente, una brutta grana per Gasperini.