Inter-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Dzeko, torna Mirante. Out Kluivert e Fazio

La Roma parte per Milano. Domani la super sfida con l’Inter di Conte. Per il match di San Siro Fonseca ha convocato 21 giocatori. Presente Dzeko, non al meglio dopo l’influenza ma regolarmente in gruppo. Ritorna mirante dopo il problema al polpaccio. Out invece Kluivert e Pastore.

Questi i giocatori convocati da Fonseca.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Florenzi, Spinazzola, Santon, Smalling, Mancini, Jesus, Cetin, Kolarov.

Centrocampisti: Veretout, Diawara, Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti.

Attaccanti: Dzeko, Antonucci, Under, Kalinic.