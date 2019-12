Inter-Roma, i bookmakers danno fiducia a Dzeko: a 1.75 il gol

In vista di Inter-Roma, i bookmakers hanno rilasciato le quote alla vigilia del big match di San Siro. Come riporta Agipronews, la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.90, il pareggio a 3.65 mentre la vittoria dei giallorossi a 3.70. Nei due ultimi match giocati a San Siro la Roma ha pareggiato 1-1, risultato quotato dai bookmakers a 6.75. L’attenzione sarà tutta sulla sfida tra i due centravanti Lukaku e Dzeko: il gol del numero 9 giallorosso è dato a 1.65, mentre la rete dell’attaccante giallorosso a 1.75.