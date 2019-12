Inter-Roma, Fonseca: “Alla Roma c’è un gruppo di professionisti molto ambizioso”

Paulo Fonseca, in vista della partita di stasera contro l’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni per caricare lo spogliatoio giallorosso. Intervistato dal quotidiano portoghese Record ha esaltato le qualità della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: “Ho un eccellente gruppo di professionisti, molto dedicato, molto ambizioso. Abbiamo avuto il problema degli infortuni, ma la squadra grazie al carattere ha saputo reagire a questa situazione. Non abbiamo ancora vinto nulla e c’è ancora spazio per migliorare, giochiamo in un campionato molto difficile, dove ogni partita è una storia diversa e c’è poco tempo per prepararsi“.