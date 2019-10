Inter, messaggio di pronta guarigione per Cristante e Kalinic: “Vi aspettiamo presto in campo”

Ennesimi infortuni in casa Roma: ieri sia Bryan Cristante che Nicola Kalinic sono stati costretti a fermarsi durante la gara contro la Sampdoria. Oggi per entrambi sono arrivate diagnosi peggiori del previsto: distacco del tendine dell’adduttore destro per l’azzurro, mentre il croato ha rimediato una frattura della testa del perone del ginocchio sinistro. Tra i messaggi arrivati ai due calciatori giallorossi, c’è da segnalare anche quello dell’Inter. In bocca al lupo a Cristante e Kalinic – scrivono i nerazzurri su Twitter – per un pronto recupero dai rispettivi infortuni, vi aspettiamo presto in campo!“.