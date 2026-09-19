Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Quali sono le insidie della partita? Quanto si è avvicinata la Roma all'Inter? "Vogliamo vincere, siamo concentrati sulla partita. Dobbiamo approcciare bene a differenza di quanto fatto con l'Udinese. Sarà una sfida dura".

Quanto sei contento della convocazione in nazionale? "Grande orgoglio, ho fatto tutte le giovanili e ora sono in prima squadra. Son contento ma ora sono concentrato sulla partita".