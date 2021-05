Inter, Conte: “Dopo il mercato Sanchez si è tuffato anima e corpo nel gruppo”

Il tecnico dell'Inter parla dell'ex obiettivo di mercato della Roma: "Sta dando il suo contributo, sono contento"

Sanchez stava per andare alla Roma, è invece rimasto: scelta giusta? Tutti stanno contribuendo in modo importante. Alexis quando si è chiuso il mercato di gennaio si è tuffato anima e corpo nel gruppo, ha trovato un clima in cui tutti sono decisivi e lui sta dando il suo contributo. Sono contento, mi auguro di riuscire a regalargli più spazio da qui alla fine.