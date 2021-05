Inter, Conte: “Dobbiamo vincerle tutte. Con la Roma voglio schierare Sanchez”

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la vittoria con la Sampdoria

L'Inter centra altri tre punti contro la Sampdoria e si prepara al big match di mercoledì contro la Roma. Non tanto per la classifica, quanto per il prestigio della sfida. I nerazzurri oggi hanno dato dimostrazione di non voler mollare nonostante lo scudetto già acquisito: "I ragazzi sanno che la motivazione per noi è la vittoria perché deve entrare in maniera assoluta nel cervello di tutti i calciatori, deve diventare un’ossessione - le parole di Antonio Conte in conferenza stampa -. Perché solo così cerchi di fare sempre meglio, noi dobbiamo vincerle tutte". Un pensiero finale anche per Sanchez, protagonista con una doppietta: "Mi sta mettendo in grossa difficoltà perché è da un po’ che è tornato ai suoi livelli. Mi auguro non abbia nulla di particolare perché aveva un po’ l’adduttore affaticato e l’ho sostituito dopo un po’, d’accordo con lui, per preservarlo perché voglio schierarlo titolare contro la Roma".