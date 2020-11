Insigne: “La distanza con la Roma non è stata una sorpresa, l’abbiamo studiata bene”

La Roma crolla a Napoli con un netto 4-0. Ad aprire il match Lorenzo Insigne su punizione, che ha parlato al fischio finale. Le sue parole:

INSIGNE A SKY

Nella notte per Maradona il Napoli più bello: è un caso?

Sicuramente questa storia ci ha dato una spinta in più. E’ venuto a mancare il nostro idolo, fa male. Ci tenevamo più del solito a fare un grande risultato per lui e per la città.

Sulla partita: la Roma veniva da una striscia positiva e voi l’avete dominata. E’ stata una sorpresa la distanza che si è vista in campo?

No, abbiamo studiato bene la gara. Abbiamo tanta qualità ma a volte facciamo degli errori e non ci siamo con la testa. Stasera sarà un punto di partenza per noi, giocando così possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo lavorare e se continuiamo così faremo grandi cose.