Infortunio Spinazzola, la Fifa risarcirà la Roma per l’ingaggio

Con il Club Protection Program, la Fifa si sostituirà al club giallorosso nell'erogazione dell'ingaggio del calciatore

La Roma sarà risarcita dalla Fifa per l'infortunio di Spinazzola. Come riportato da Jean-Christophe Cataliotti, procuratore ma anche avvocato, su 'calciomercato.com' nel 2012 è stato approvato un emendamento al Regolamento che recita così: “qualora un calciatore professionista che partecipa ad una partita di calcio a undici subisca un infortunio a causa di un incidente durante il periodo del proprio rilascio per una partita internazionale “A” e, a seguito di tale infortunio, risulti temporaneamente totalmente inabile, la società presso la quale tale calciatore è tesserato verrà risarcita dalla FIFA”. Si tratta di un'assicurazione chiamata Fifa Club Protection Program per cui la FIFA, il massimo organismo calcistico mondiale, si sostituisce in questo caso alla Roma nell'erogazione dello stipendio al calciatore per un massimale di 7,5 milioni di euro.