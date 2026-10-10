Si accendono gli animi e sale la tensione a poche ore dalla sfida del Sinigaglia tra Como e Roma. A far discutere non sono solo scelte di formazione o tattiche, ma le condizioni di Moise Kean. L'attaccante dei lariani, infatti, è attualmente ai box a causa di una forte contusione alla tibia rimediata con l'Italia e non sarà a disposizione contro i giallorossi. A lanciare la prima stoccata in conferenza stampa è stato Cesc Fabregas nella consueta conferenza stampa pre-gara: "Kean ha preso un colpo importante nella prima partita giocate contro il Belgio, ma poi ha fatto altri novanta minuti contro la Francia nonostante l'infortunio. Nel dialogo tra Federazione e società si potrebbe fare decisamente di meglio: servirebbe più comunicazione con i club. Ora dovrà stare fermo per una decina di giorni e salterà la Roma. Quando tornerà, tornerà". Non si è fatta attendere la replica della Nazionale, riportata da La Gazzetta dello Sport e firmata dal responsabile medico degli Azzurri, il dottor Angelo De Carli: "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati, lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. È stato fatto regolarmente anche durante la finestra di questa sosta".