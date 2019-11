In Vaticano la serata per il Bambino Gesù, Florenzi: “Per loro ci saremo sempre” – FOTO – VIDEO

Alessandro Florenzi in Vaticano per i 150 anni del Bambino Gesù. Il capitano della Roma, da poco rientrato nella capitale dopo gli impegni con la Nazionale, è tra i tanti ospiti che questa sera celebreranno l’ospedale in un evento dedicato alla solidarietà. L’iniziativa, intitolata “Una serata di stelle per il Bambino Gesù” si svolge nell’aula Paolo VI. Tra i presenti anche il dirigente della Roma Morgan De Sanctis, i due laziali Acerbi e Immobile, il ct azzurro Mancini, Javier Zanetti e tanti personaggi dello spettacolo.

Florenzi, arrivato alle 20.30, ha parlato dell’evento in zona mista: “Spero che non sia la prima e l’ultima volta che si fa una serata così. Ne hanno bisogno tutti. Chi ci guarda in tv deve capire quanto siano importanti i dottori che lavorano in queste strutture e fanno dei piccoli miracoli. Ho vissuto un’esperienza al Bambino Gesù e sono stati eccezionali. Io e la mia famiglia li ringraziamo. I bambini? Ci sono andato sia con la Roma che da solo, quando avevo il “bisogno” di far sentire a loro che io c’ero. Li portiamo dentro gli spogliatoi e siamo felici. Lo sport avvicina tutti. Questa sera speriamo di portargli un sorriso, per loro ci saremo sempre”.