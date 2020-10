Immobile: “Il trasferimento di Florenzi al PSG è stato un regalo”

Ex avversari nei derby della Capitale, buoni amici e complici negli svariati ritiri con la Nazionale italiana. Rapporto di grande rispetto quello tra Alessandro Florenzi e Ciro Immobile, con quest’ultimo che sulle colonne di France Football ha speso parole importanti per l’esterno di proprietà della Roma sbarcato al PSG nell’ultima sessione di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Quando eravamo in Nazionale all’inizio di settembre, durante un pranzo, ha dovuto affrettarsi a finire perché aveva appena ricevuto alcune importanti novità. Lì si è capito che era arrivata l’offerta decisiva del PSG. Porterà qualità. È un terzino che ha una buona padronanza di entrambe le fasi, difensiva e offensiva. Considerando l’importo del suo trasferimento, è un regalo!“.

TITOLARISSIMO – E già in queste prime settimane di Ligue 1 il numero 24 ha ben impressionato, prendendosi subito i galloni di titolare sulla fascia destra nello schieramento tattico di Tuchel. Inoltre Florenzi è riuscito anche già a trovare la rete, con una grandissima conclusone al volo contro l’Angers. Una scelta ad oggi azzeccata quella di volare a Parigi, anche se avrebbe fatto molto comodo a Fonseca un giocatore con le sue caratteristiche come titolare a destra nel 3-4-2-1. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe stato però proprio il calciatore a preferire il trasferimento alla permanenza nella Capitale, continuando nella sua avventura europea dopo i mesi al Valencia.