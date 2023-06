Il video della challenge di Dybala fa impazzire i social: ma non è la vera Joya

Attraverso il fact-checking abbiamo smontato una fake news che in queste ore sta circolando sui social. In un video che spopolando in rete, girato durante l'intervallo del match di MLS tra San Jose Earthquakes e Portland Timber giocata al PayPal Park in California e termina sul punteggio di 0-0, un ragazzo riesce in un’impresa incredibile. Nel filmato, infatti, si vede un giovane vestito con abiti casual e cappellino che dall'area di rigore riesce a far arrivare il pallone, in maniera perfetta, sul dischetto del cerchio di centrocampo, facendo impazzire la folla presente. In molti hanno pensato che il protagonista fosse Paulo Dybala, per via della presenza di un tatuaggio uguale a quello che ha la Joya sul braccio, che in questo caso è su quello opposto, e una camminata a prima vista molto simile all'argentino. I social si sono scatenati per fare i complimenti all'attaccante della Roma, ma in realtà, a seguito di una visione più accurata la verità è ben altra. Il giovane è un tifoso, menzionato poi dalla stessa San Jose Earthquakers che ha partecipato all’Halftime Show. Paulo è si vero che si trova negli Stati Uniti, ma in questo momento è in vacanza a Miami come postato dallo stesso calciatore su Instagram, in compagnia della sua ragazza Oriana Sabatini. Inoltre, il suo entourage avrebbe certamente pubblicato sui social dell’attaccante un’impresa più unica che rara