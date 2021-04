Il turnover non frena la Roma: 1-0 al Bologna firmato Mayoral. Ora testa all’Ajax – FOTO

La Roma batte il Bologna 1-0 e interrompe la striscia di tre partite consecutive senza vittorie in campionato. Ai giallorossi basta il gol di Mayoral, segnato allo scadere del primo tempo. Il turnover di Fonseca incide sulla prestazione non indimenticabile (soprattutto nei primi 45 minuti), ma non sul risultato. Arrivano tre punti importanti, per tenere accesa la speranza quarto posto, ora distante quattro punti (sei se l’Atalanta dovesse battere la Fiorentina stasera). Domenica prossima ci sarà il Torino, ma prima il ritorno dei quarti di finale contro l’Ajax per continuare a inseguire il sogno Europa League.

Primo tempo difficile, Mayoral sveglia la Roma: al primo tempo è 1-0

Contro il Bologna Paulo Fonseca scegli il turnover massiccio. Si rivede Fazio in difesa, Villar a centrocampo e Perez in avanti. Esordio dal primo minuto per Reynolds. I rossoblù, che non hanno praticamente più nulla da chiedere al campionato, partono meglio e provano a mettere in difficoltà i giallorossi nella fase di impostazione dal basso. Una scelta che ormai attuano quasi tutte le squadre che affrontano la Roma. Al 9’ Palacio riesce a tirare da dentro l’area piccola, ma trova la deviazione provvidenziale di Ibanez, che devia in angolo. Passano dieci minuti e il Bologna ha ancora due occasioni in fila per passare avanti. La prima arriva a Soriano, che riceve da calcio d’angolo sul secondo palo ma trova l’intervento decisivo di Mirante. La seconda ce l’ha Danilo, che tira da buona posizione in area, ma non trova la porta.

La Roma riesce a costruire la sua prima occasione da gol solo al trentunesimo minuto. Pedro viene servito in area da Villar, prova a mettere in mezzo per Mayoral, ma il suo cross a mezza altezza è troppo lungo. I giallorossi giocano una partita sottotono. Lenti nella circolazione di palla, poche idee in fase d’attacco (a fine primo tempo i tiri sono 10-2 in favore degli ospiti). Il giovane Reynolds a destra si vede poco, sulla fascia opposta Peres non riesce a dare il giusto supporto alla manovra. Mayoral si sbatte tanto, ma per avere un pallone buono deve aspettare il 44’. Lo spagnolo ha la prima occasione nitida e non si fa pregare. La Roma passa in vantaggio e ringrazia anche Danilo, che apre la strada al numero 21 con un’uscita a vuoto su un lancio lungo apparentemente innocuo. Borja vola verso Skorupski, lo salta con uno scavetto e mette in porta una rete importante. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Basta un colpo, la Roma torna a vincere. Esordio per Pastore

Dopo aver messo il naso avanti, la Roma rientra nel secondo tempo con un atteggiamento diverso. E dopo appena un minuto Mayoral ha l’occasione per il raddoppio. Lo spagnolo riceve al centro da Perez e calcia a botta sicura, ma viene murato dall’intervento di Soumaoro. Al 55’ Diawara si inserisce in area palla al piede, prova la conclusione ma perde l’equilibrio e non riesce a impensierire Skorupski. Tre minuti più tardi è ancora pericoloso Borja, che riceve largo a destra, tira forte di prima intenzione, ma manca lo specchio. La Roma cerca con insistenza un altro gol per stare tranquilla, il Bologna non molla. Poco prima del 70’ torna in campo Mkhitaryan, out da Roma-Shakhtar per infortunio. Insieme a lui anche Veretout.

Al 73’ Peres ha l’occasione per segnare il secondo gol consecutivo, ma è bravo Skorupski a respingere il suo tiro insidioso da fuori area. Dopo qualche minuto ci prova anche Veretout, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa. All’84’ arriva il momento di Pastore, che fa il suo esordio stagionale. Il Bologna continua ad attaccare cercando il pareggio, ma la Roma tiene botta, senza più rischiare come successo nel primo tempo. I quattro minuti di recupero passano senza troppi affanni. La Roma vince 1-0 e torna a quattro punti dal quarto posto.

Il tabellino di Roma-Bologna 1-0

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds (76′ Karsdorp), Diawara (67′ Veretout), Villar, Peres; Carles Perez (76′ Pellegrini), Pedro (67′ Mkhitaryan); Mayoral (84′ Pastore)

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Jesus, Santon, Calafiori, Dzeko, Providence

All.: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (60′ Antov), Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten (76′ Dominguez), Svanberg (69′ Juwara); Skov Olsen (60′ Orsolini), Soriano, Barrow (60′ Sansone); Palacio.

A disp.: Da Costa, Ravaglia, Faragò, Mbaye, Baldursson, Poli, Vignato

All.: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Guida

Assistenti: Alassio – Robilotta

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Fabbri

AVAR: De Meo

Marcatori: 44′ Mayoral

NOTE: Ammoniti: 36′ Pedro, 38′ De Silvestri, 75′ Villar, 81′ Mihajlovic, 83′ Pellegerini