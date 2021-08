Il Trabzonspor ufficializza l’ingaggio di Cornelius: è lui il rinforzo in attacco

In attesa del match di ritorno che sancirà quale tra Molde e Trabzonspor sarà l'avversaria della Roma in Conference League, la società turca rinforza la sua rosa con un giocatore noto al campionato italiano

In attesa del match di ritorno che sancirà quale tra Molde e Trabzonspor sarà l'avversaria della Roma in Conference League (19 e 26 agosto), la società turca rinforza la sua rosa con un giocatore noto al campionato italiano. E' stato infatti ufficializzato l'acquisto di Andreas Cornelius, ex attaccante di Atalanta e Parma. L'andata della gara giocata la settimana scorsa è finita 3-3 e con la regola dei gol in trasferta che non ha più valore, le due squadre si giocheranno tutto in un match secco nel quale a passare sarà solo chi riuscirà a vincere.