Il “sacrificio” del piccolo Niccolò: all’asta per l’emergenza la sua maglia della Roma firmata da Mancini – FOTO

Un amore così grande. Il piccolo Niccolò e papà Cristian mettono all’asta la loro maglia della Roma autografata da Mancini in nome della beneficienza. I due membri del Roma club di Bergamo hanno deciso di “sacrificare” questo cimelio ricevuto dopo Sassuolo-Roma, che il difensore aveva poi autografato dopo Atalanta-Roma. Il ricavato verrà poi devoluto per aiutare la lotta al Covid-19 dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. “Facciamo quello che possiamo” il commento del papà. Per partecipare basta inviare una mail a info@romaclubbergamo.it con la propria offerta.