Il personal trainer di Svilar: “Devo farlo rendere al 100% con la Roma”

Jeroen Beeusaert prepara il portiere (che sarà presto giallorosso) per la prossima stagione: "Devo farlo giocare ai massimi livelli"

Jeroen Beeusaert, personal trainer di Mile Svilar, ha confermato il futuro del portiere nella prossima stagione con un video sul proprio profilo ufficiale Instagram in cui l'estremo difensore si allena: "Riuscire a far entrare Svilar nel ritmo dell'off-season, portarlo al 100% della salute e farlo giocare ai massimi livelli nella AS Roma della prossima stagione. Alcuni atleti hanno bisogno di essere spinti, altri di essere rallentati. Mile appartiene alla seconda categoria".