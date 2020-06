Il Milan perde i pezzi: Kjaer e Ibra saltano la Roma

Vittoria sul campo, problemi in infermeria. Brutte notizie per il Milan dopo il succeso di ieri 4 a 1 nella trasferta salentina contro il Lecce. Secondo quanto riporta Sky Sport Simon Kjaer, uscito ieri per un problema al ginocchio, è stato sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno confermato il trauma distorsivo escludendo però lesioni legamentose. Salterà quindi la sfida da ex con la Roma, in programma domenica prossima alle 17.15. Match a cui non parteciperà neanche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha sostenuto alcuni esami di controllo sempre in mattinata e il suo recupero è previsto con la Spal, partita in programma il primo luglio.