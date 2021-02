Il mal di big continua: tre vittorie e dieci ko nei venti scontri diretti della Roma di Fonseca

Un’altra occasione persa in uno scontro diretto. La Roma cade ancora davanti a una big: stavolta è il Milan, che vince 2-1 dopo le reti di Kessié e Rebic (e di Veretout) e interrompe l’imbattibilità dei giallorossi allo stadio Olimpico che durava dallo scorso 2 luglio (Roma-Udinese 0-2), precisamente da sedici partite (12 vittorie e 4 pareggi). Sale a dieci il numero di sconfitte con le grandi della Serie A durante la gestione Fonseca; sette i pareggi e soltanto tre le vittorie, con Milan, Napoli e Juventus, tutte nella scorsa stagione. Negli scontri diretti di questo campionato, lo score recita: zero successi, tre pareggi (Juventus, Milan e Inter nel girone d’andata) e ben cinque ko (Napoli, Atalanta e Lazio all’andata, Juventus e Milan nel girone di ritorno) in otto partite.

Stagione 2019-20

Lazio-Roma 1-1

Roma-Atalanta 0-2

Roma-Milan 2-1

Roma-Napoli 2-1

Inter-Roma 0-0

Roma-Juventus 1-2

Roma-Lazio 1-1

Atalanta-Roma 2-1

Milan-Roma 2-0

Napoli-Roma 2-1

Roma-Inter 2-2

Juventus-Roma 1-3

