Roma, Baldanzi firma e Belotti saluta. A Trigoria tornano Smalling e Sanches

Partitella a Trigoria: in campo Sanches. Allenamento per Smalling

Daniele De Rossi a Trigoria ha lavorato a pieno regime con i suoi abituali titolari, scegliendo di organizzare una partitella amichevole tra compagni di squadra per tenere alto il tasso agonistico. La squadra di Dybala e Pellegrini ha prevalso, ma la nota positiva giunta a DDR sta proprio in quei giocatori che negli ultimi mesi hanno faticato a trovare non solo la condizione fisica adeguata, ma sono proprio stati lontani dai campi. Renato Sanches è tornato, si è allenato e ha giocato, puntando un rientro e la fine di un calvario fisico che lo tormente. Chi invece deve superare un vero e proprio incubo è Chris Smalling, fermo dalla partita di settembre contro il Milan e adesso di nuovo presente sul campo di allenamento. Nel Baldanzi-Day, DeRossi scopre nuove pedine, preparando la sfida con il Cagliari, sperando che le novità dal mercato e dall’infermeria possano garantirgli una linfa aggiuntiva per inseguire il quarto posto.