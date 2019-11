Dal Qatar: “Al momento non c’è interesse per la Roma, in futuro è possibile”

Il documento con il quale Goldman Sachs presenta la Roma ai potenziali investitori ha agitato i tifosi, curiosi di conoscere il futuro della società giallorossa. Il nome è quello di Dan Friedkin, miliardario americano che ha mostrato il suo interesse ufficiale per il club. Chi aveva attirato l’attenzione dei romanisti è stato il giornalista dell’emittente Alkass Faisal Alhajiri, molto vicino al proprietario del PSG Al-Khelaifi. “Al momento non c’è interesse del Qatar per la Roma”, ha scritto su Twitter. Poi ha aggiunto: “In futuro certo, è possibile e lo speriamo. Anche i club diversi dalla Roma. L’Italia ha bisogno di veri investitori per rilanciare alcune squadre e riportarle sul podio”. Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile interesse del mondo qatariota per la Roma.