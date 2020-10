Il Friedkin Group si espande, nasce Accelerated Solutions Group: ecco il nuovo business di Dan

Dopo aver comprato la Roma, Dan Friedkin allarga ancora il suo business con una nuova azienda. Ieri il Friedkin Group ha comunicato l’avvio del nuovo progetto “Accelerated Solutions Group“: si tratta di un’impresa di produzione e commercializzazione di prodotti e accessori per l’industria automobilistica.

Il numero uno della Roma punta ancora sul settore automotive e sfrutta la sinergia con Toyota per fare crescere la sua Gulf State. Mentre lui e suo figlio Ryan, insieme a Marc Watts e Eric Williamson, lavorano sul club giallorosso in prima persona a Trigoria, il Friedkin Group continua a crescere, aggiungendo un nuovo pezzo ai tanti business già esistenti. Oltre al settore automobilistico, Dan è proprietario di aziende leader nel cinema e nel turismo. Con lo stadio della Roma i Friedkin sperano di poter iniziare un nuovo business edilizio anche in Italia, riuscendo dove il predecessore Pallotta aveva fallito. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale del Friedkin Group.

“Il gruppo Friedkin ha annunciato oggi il lancio di Accelerated Solutions Group, LLC (ASG), un produttore innovativo di accessori automobilistici. ASG progetta, sviluppa e commercializza prodotti che danno forma e soddisfano le esigenze in continua evoluzione dell’industria automobilistica.

La nuova impresa è guidata da Gabe Mitchell, che funge da Presidente, e da Charles Paulson, Direttore della produzione e dell’ingegneria. Il team di ingegneri di ASG è pronto a soddisfare le esigenze uniche del crescente mercato degli accessori automobilistici.

ASG attualmente produce accessori specializzati per la Toyota degli Stati del Golfo (GST), che fa anche parte del consorzio The Friedkin Group, e ha dimostrato la capacità di creare efficienza nella produzione di accessori sfruttando la sua visione unica del mercato, la tecnologia avanzata e la competenza nella produzione.

“Ci rendiamo conto che man mano che l’architettura e il design dei nuovi veicoli diventano più complessi, l’integrazione degli accessori aftermarket può diventare più difficile”, ha affermato Mitchell. “ASG è ben posizionata per progettare e realizzare prodotti del calibro e della qualità previsti dai produttori di automobili, dai concessionari e dai consumatori”.

ASG si unisce alle diverse società affiliate del gruppo automobilistico Friedkin, che forniscono un’eccezionale esperienza al cliente e offrono prodotti finanziari e assicurativi senza precedenti, servizi di marketing e soluzioni logistiche per l’industria automobilistica negli Stati Uniti.Questo include GST, che distribuisce veicoli e componenti Toyota a oltre 150 concessionarie in Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi e Arkansas.

