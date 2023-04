Il Feyenoord teme nuovi incidenti: contro la Roma chiuso il Vak Z del ‘De Kuip’

Il Feyenoord ha deciso di prendere provvedimenti dopo l'ennesimo episodio di ordine pubblico nel 'classico' giocato ieri contro l'Ajax. In seguito ai fumogeni che hanno invaso il campo e indotto l'arbitro a tardare l'inizio del match e soprattutto al lancio di un accendino che ha colpito alla testa Klaassen, il club di Rotterdam chiuderà una parte dello stadio anche ai propri tifosi nella sfida contro la Roma. Come riporta il portale olandese '1908.nl', il Feyenoord in occasione della partita di giovedì prossimo al 'De Kuip' infatti piazzerà nuovamente le retitra il campo e gli spalti. Ma soprattutto chiuderà il settore Vak Z, che è quello più vicino al terreno di gioco e quindi potenzialmente più pericoloso. Giovedì non ci saranno i tifosi della Roma all'interno dello stadio (così come gli olandesi all'Olimpico) come da decisione delle istituzioni, ma il rischio di incidenti resta alto. Da qui il provvedimento delle reti e della chiusura di uno dei settori del 'De Kuip', per tutelare anche i calciatori in campo. A breve, si legge sul portale, arriverà il messaggio ai tifosi che avevano già acquistato i biglietti.