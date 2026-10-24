Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "Io sono possibilista sulla partita di oggi. Cristante potrebbe fare un po' il Perrotta. L'altra suggestione, forse non è nella testa di Gasp, è Castro-Malen davanti. Sono un sostenitore di Mora, ma contro lo Slovan Bratislava l'ho sonoramente bocciato con due errori clamorosi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Gasperini all'Atalanta ha fatto cose straordinarie, ha trasformato in grande un club importante ma non paragonabile alle big. La Roma è una sfida diversa, in una grande città. E l'esperienza a Milano non era stata significativa. Questa partita conta di più per il Napoli, ma conta tanto anche per la Roma. Penso che alla fine la Roma possa sfruttare le grandi risorse offensive che ha".

Giancarlo Padovan (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Napoli ha necessità di fare una grande partita e di recuperare terreno. La Roma sta bene, benissimo. Oggi gli equilibri sono cambiati, la Roma è una squadra da scudetto e il Napoli no, almeno non quest'anno. Mi aspetto una partita di grande qualità, ma per come sta la Roma ha l'occasione di prolungare il suo momento felice. Per me i giallorossi sono favoriti".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104.5): "Penso che la corsa all'alta classifica il Napoli se la sia già tolta dalla testa, mentre se parliamo di quarto posto è diverso. Numericamente la Roma ha più infortunati e quindi Gasperini ha più difficoltà. Invece dal punto di vista della classifica, se dovesse perdere, il Napoli rientrerebbe in una situazione tesa e di crisi. Per la Roma una non vittoria, un bel pareggio, sarebbe un risultato molto interessante, considerata anche l'emergenza. Sul Napoli c'è molta più pressione che sulla Roma".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Con le critiche si esagera sempre, ma se il Napoli è in questa situazione è anche a causa del suo allenatore. Non è una partita semplice per la Roma. Sicuramente a uno come Lulli, de Roon e Malen non ci rinuncio. Poi con tante partite ravvicinate un po' di turnover ci vuole. Cristante sulla trequarti? Sull'intelligenza tattica non si discute, ma sulla mobilità ho qualche dubbio".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il Napoli deve vincere assolutamente oggi, deve fare punti. Non vedo una favorita tra Napoli e Roma. Nelle partite così ravvicinate è tutto più difficile. Non so se giocherà un centrocampista come Cristante, che rientra dopo tempo, o un attaccante come Mora".