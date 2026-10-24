L'attesa per il big-match, ma non solo. Oggi, alle 18, la Roma è ospite del Napoli al Maradona nella sfida valida per l'ottava giornata di campionato. Ma in casa giallorossa ci sarà un esordio. Non stiamo parlando di giocatori, ma della terza maglia della stagione 2026-27. Come annunciato dallo stesso club capitolino sui propri canali social, oggi la Roma scenderà in campo con la divisa nera per la prima volta in stagione. E i ricordi, come evidenziato da alcuni tifosi nella sezione commenti del video pubblicato dalla società, vanno a un Napoli-Roma 2-4 del lontano 3 marzo 2018. Allora i giallorossi, in maglia nera, vinsero grazie alla doppietta di Dzeko e alle reti di Under e Perotti. Una serata magica, considerando anche che si è trattato dell'ultima vittoria capitolina nella città partenopea.

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