Il ct dell’Australia non molla Volpato: “Alla fine lo convinceremo”

L'Australia non si è ancora rassegnata a perdere Volpato. Il talento della Roma, che a novembre ha declinato la convocazione dei Socceroos nonostante la possibilità di giocare il Mondiale, ha scelto invece l'Italia. Il 2003 giallorosso pochi giorni dopo è stato poi chiamato dall' Under 21 azzurra nella sua unica presenza in nazionale fino ad ora. Tecnicamente, Volpato sarebbe ancora convocabile dall'Australia, dal momento che le presenze nelle nazionali giovanili non escludono la possibilità di essere chiamato da un'altra nazionale. Volpato ha il doppio passaporto, essendo nato vicino Sydney.

Dell'attaccante della Roma, ma più in generale di tutti gli altri calciatori che hanno una doppia nazionalità come Circati (Parma), Robertson (Manchester City) e Bilokapic (Huddersfield), ha parlato lo stesso ct dell'Australia Graham Arnold."Penso che alla fine riusciremo a convincerli. Io comunico con questi ragazzi, sto cercando di assicurarmi che prendano determinate decisioni per le giuste motivazioni. Ovviamente loro stessi devono parlare con le loro famiglie per assicurarsi che quando indossano la maglia australiana, corrisponda a quello che c'è nel loro cuore", le parole in conferenza - in vista delle due sfide con l'Ecuador a marzo - riportate da 'keepup.com.au'. Quella del ct Arnold con Volpato sembra però più una missione impossibile.