Il Covid blocca anche Zaniolo: slitta la visita di controllo a Innsbruck

La situazione Covid-19 rinvia anche la partenza di Nicolò Zaniolo per l’Austria. Dopo l’operazione al crociato effettuata il 13 settembre scorso a Innsbruck, il talento della Roma ha cominciato l’ennesimo percorso riabilitativo verso il rientro. Stavolta il classe ’99 ha scelto di affidarsi a professor Fink, a una clinica in Austria in cui il calciatore giallorosso dovrà recarsi una volta al mese per una visita di controllo, con permanenza di circa 3-4 giorni per un ciclo di fisioterapia. La prima era in programma in questi giorni, ma – secondo quanto appreso da Forzaroma.info – la partenza di Zaniolo è stata rinviata. In questi giorni la situazione Covid-19 si è aggravata e almeno per il momento Nicolò non raggiungerà Innsbruck.