Il Cesena sul film di Totti: “”Ci siamo emozionati, ma quel rigore potevi sbagliarlo… “

Continua il grande successo del film “Mi chiamo Francesco Totti”. Dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Roma e la breve, ma intensa, comparsata nelle sale cinematografiche, il documentario sulle gesta dell’ex capitano giallorosso è sbarcato su Sky. Neanche a dirlo, il prodotto ha emozionato e riscosso numerosi riscontri da parte del mondo del calcio e non solo.

Eloquente il messaggio che ha voluto comunicare, tramite il suo profilo Twitter, il Cesena: “Caro Totti, ci siamo emozionati con la tua storia. Sei stato un grande campione e un avversario straordinario. Ti facciamo i complimenti per tutto, ma proprio tutto…tranne l’ultimo gol in carriera

Con tutti quelli che hai segnato, quel rigore lo potevi anche sbagliare…”. Il club bianconero ha ricordato così direttamente a Francesco un dettaglio da non sottovalutare: il suo ultimo gol in carriera è stato siglato proprio al club romagnolo, su rigore al 97esimo che regalò la semifinale di Coppa Italia ai giallorossi.