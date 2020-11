Il buongiorno di Juan Jesus: neve e temperatura sotto lo zero a Cluj-Napoca – FOTO

La Roma è arrivata ieri a Cluj-Napoca, dove stasera alle 21 affronterà la squadra di Petrescu nella quarta gironata del gironi di Europa League con la possibilità – con una vittoria – di centrare matematicamente il passaggio ai sedicesimi di finale. Oltre all’emergenza in difesa, però, la squadra di Fonseca dovrà vedersela anche con il meteo in Romania. A mostrarlo è Juan Jesus, stasera titolare, in una story su Instagram in cui si notano i tetti innevati di Cluj-Napoca, con tanto di -3 gradi percepiti. Un “buongiorno” decisamente freddoloso quello del brasiliano.