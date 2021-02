In attesa del match con la Roma, il Braga è sceso in campo in campionato contro il Santa Clara. I portoghesi hanno conquistato i tre punti grazie al gol di Borja realizzato al 10 minuto. Con questa vittoria la squadra di Carvalhal si è affermata al terzo posto in classifica, proprio come i giallorossi. Giovedì alle 18.55 il match di andata dei sedicesimi di Europa League, che si giocherà in Portogallo.