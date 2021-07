Icardi spegne le voci di mercato: “Per questa stagione e la prossima, forza PSG”

L'attaccante argentino era stato accostato spesso alla Roma come possibile sostituto di Dzeko

Mauro Icardi spegne tutte le voci di mercato. Attraverso una storia Instagram, dove indossa la maglia del PSG e fiero mostra lo scudetto, fa sapere: "Questa stagione, la prossima e la prossima ancora!!! Non ci sono mai stati dubbi!! Forza PSG". L'attaccante argentino era stato accostato spesso alla Roma come possibile sostituto di Dzeko ma così, a meno di sorprese dell'ultima ora, non sarà. Icardi rimarrà a Parigi.