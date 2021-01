Ibanez al debutto nei derby: sfida a distanza con Luiz Felipe. E nel Brasile l’ha già “battuto”

Un anno fa la Roma comprava Ibanez dall’Atalanta e qualcuno storceva il muso per il prezzo pagato da Petrachi, dieci milioni tra prestito e riscatto. A dodici mesi di distanza il difensore vale già il triplo. Questa sera esordirà nel derby della capitale e sfiderà a distanza Luiz Felipe, ex compagno nelle nazionali giovanili brasiliane. I due hanno giocato insieme nell’Under 23 di Andre Jardine e nonostante il laziale ai tempi fosse più quotato (era già titolare in Serie A), il ct gli preferì Ibanez. Nelle tre partite con Cile, Colombia e Giappone scese in campo il giallorosso al fianco di Lyanco, mentre Felipe rimase in panchina a guardare.

Era il 2019, altri tempi. Intanto Roger è arrivato alla Roma e qui ha messo le basi per un grande futuro, sia professionale che personale. Qualche mese fa nella capitale è nata Antonella, la sua primogenita. Ora la sua speranza è farsi notare dal ct Bacchi per raggiungere la nazionale maggiore. Per farlo dovrà continuare a fare bene con la Roma, magari riuscendo ad alzare qualche trofeo.