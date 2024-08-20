Nel rush finale di questo mercato estivo, il caso di Paulo Dybala continua a tenere banco tra le discussioni calcistiche. Beppe Iachini, allenatore che ha avuto la possibilità di guidare Paulo a Palermo, ha espresso la sua opinione sulla Joya durante un intervento a ‘Ti Amo Calciomercato’, trasmissione sul canale YouTube di Calciomercato.it. Parlando di Dybala e delle voci che lo vedono vicino a un trasferimento in Arabia Saudita, Iachini ha dichiarato: “Sinceramente non me l’aspettavo, ma le sorprese ci sono sempre. Il suo addio sarebbe un peccato, perché Paulo è un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Lasciar andar via un calciatore di questa abilità è sempre un peccato, sa prendere per mano la squadra”. Successivamente ha sottolineato come la sua partenza rappresenterebbe una perdita significativa per la Serie A: “Direi il miglior giocatore in assoluto del campionato, e penso che anche il club giallorosso sappia di andare a perdere un giocatore di questo livello.” L'ex allenatore del Bari ha un legame speciale con Dybala, avendolo allenato quando l’argentino era ancora un giovanissimo talento. Il tecnico marchigiano è legato non solo al calciatore, ma anche all’uomo Dybala: “È un ragazzo puro, vero e che si fa voler bene dovunque e da chiunque. Sicuramente è un valore aggiunto in tutti i sensi. Ripeto: la sua partenza sarebbe un peccato per i tifosi della Roma.” Il mister ha anche commentato l’ipotesi di una possibile coesistenza in campo tra Dybala e il giovane Matías Soulé, anche lui talentuoso e promettente: “Premesso che i grandi giocatori possono giocare tutti insieme, Soulé oggi mi sembra un esterno, mentre Dybala gioca vicino alla porta. Insieme potrebbero coesistere, ma ovviamente non conosco le dinamiche tecniche di De Rossi.”