I crampi a Verona e i problemi in settimana: ecco perché Karsdorp salta la Juventus

Rick Karsdorp è al primo forfait stagionale. L’esterno olandese costretto a saltare la partita contro la Juventus in programma stasera alle 20.45 allo stadio Olimpico. “Ha lavorato ieri individualmente e non è pronto”, ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa. L’ex Feyenoord era partito nell’undici titolare contro l’Hellas Verona nella prima di campionato, salvo poi chiedere il cambio al 73′ dopo una diagonale difensiva e un leggero problema muscolare. La prima diagnosi è stata di crampi, ma in settimana ha avuto altri problemi che lo hanno tenuto fuori dalla lista dei convocati. Al suo posto, come annunciato dallo stesso Fonseca, ci sarà Santon con Bruno Peres pronto a subentrare nel corso del match.