Hysaj, parla l’agente: “Roma? Al Napoli è in scadenza di contratto, è giusto pensare al futuro”

L’infortunio di Zappacosta ha cambiato i programmi per la Roma, che credeva di essere al sicuro per i terzini. Ma la rottura del crociato dell’ex Chelsea ha fatto tornare di moda per gennaio il nome di Hysaj del Napoli. Il suo agente Mario Giuffredi ha parlato a Radio Marte. Ecco le sue parole: “La Roma? Bisogna iniziare a pensare al mercato per il bene di tutti visto che è in scadenza di contratto. Elseid ha solo un problema alle costole e si rimetterà in piedi in 15 giorni, per poi tornare normalmente a fare il suo lavoro”.