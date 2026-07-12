Il Genoa insiste per Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, salvo sorprese, è destinato a lasciare la Roma nelle prossime settimane. Il numero 9 giallorosso era vicino all'addio già la scorsa estate e l'ultima stagione è stata condizionata da problemi fisici e da una scarsa adattabilità al gioco di Gasperini. Il tecnico De Rossi, che ne aveva favorito l'arrivo nella Capitale, lo accoglierebbe a braccia aperte in rossoblù, forte anche della disponibilità di Dovbyk ad accettare il trasferimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'elevato ingaggio percepito dall'ucraino. Novità sono attese nei prossimi giorni.