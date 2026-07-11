Mats Hummels e Manu Koné. Avversari in Germania tra il 2021 e il 2024, quando vestivano rispettivamente le maglie di Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Compagni di squadra alla Roma, nell'unica stagione del difensore tedesco in giallorosso, nell'annata 2024-25. Ma i due hanno stretto un legame profondo, al di là delle scelte di vita di ognuno. E Koné, assoluto protagonista del Mondiale attualmente in corso con la 'sua' Francia, ha deciso di regalare a Hummels la sua divisa da gioco. "Grazie al mio amico francese", ha scritto l'ex calciatore tedesco 'posando' su Instagram con la maglia di Manu.